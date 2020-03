Polak wśród tych, którzy odizolowali włoskiego koronawirusa. Teraz dowiemy się, czy mutuje

Polski naukowiec Maciej Tarkowski jest w zespole badawczym, który odizolował włoski szczep koronawirusa. Tego ważnego osiągnięcia dokonano w szpitalu zakaźnym w Mediolanie.

"Czasami wystarczy jedna różnica"

W rozmowie z Polsat News dr Tarkowski tłumaczył, że w najbliższych dniach dowiemy się, czy włoski szczep różni się od chińskiego.

- Mam nadzieję, że nie, ale to wkrótce się okaże, bo właśnie w tych dniach poznamy wyniki badań. Oby się nie różnił - dodał z nadzieją.

Wyjaśnia, że w trzech izolacjach wirusów, które dokonano w Chinach, różnica była w pięciu elementach. - Niektórzy mówią, że to może być mało, ale czasami wystarczy jedna różnica, by efekt kliniczny był istotnie widoczny i niestety gorszy - mówił dr Tarkowski.

- Każda izolacja wirusa, pozwala na poznanie jego struktur, które ewentualnie można wykorzystać do wytworzenia szczepionki - tłumaczy.

Potencjał transmisji wirusa

Pytany, czy wirus może zmutować tak, jak grypa - że co roku przygotowywana jest inna szczepionka - odparł: - Na razie wszystko wskazuje na to, że to nie będzie jak z grypą, ponieważ ten wirus mutuje w mniejszej skali.

- Różnice pomiędzy tymi izolacjami wirusa są mniejsze niż w przypadku wirusa grypy, ale żeby mieć pewność, to musimy faktycznie poznać lepiej również tego wirusa, którego wyizolowaliśmy, aby wiedzieć, czy nie mutuje, czy mutuje i w jakim stopniu - dodał.

Naukowiec powiedział, że ostatnie badania, opublikowane dwa dni temu wskazują, że śmiertelność w przypadku zakażenia koronawirusem jest 10-krotnie większa, niż w przypadku grypy.

- Jego potencjał transmisji jest dużo większy niż w przypadku poprzednich zakażeń tego typu wirusa - wirusa SARS i zapadalność bardzo podobna, czy nawet, oby nie większa, niż w przypadku wirusa gryp - dodał.

Badania nad izolacją szczepów

Rezultaty badań prowadzonych przez zespół naukowców z mediolańskiego szpitala zakaźnego Sacco przedstawił w ubiegłym tygodniu dyrektor Instytutu Nauk Biomedycznych profesor Massimo Galli.

Badania prowadzone są nieprzerwanie od niedzieli, czyli od początku kryzysu we Włoszech w związku z lawinowym wzrostem zakażeń.

W zespole naukowym są badacze: Alessia Loi, Annalisa Bergna , Arianna Gabrieli, Maciej Tarkowski i Gianguglielmo Zehender.

- Odizolowaliśmy wirusa czterech pacjentów z Codogno - wyjaśnił profesor Galli. To w tej miejscowości w prowincji Lodi stwierdzono przed tygodniem pierwszy przypadek zakażenia na terytorium Włoch. To 38-letni mężczyzna, który nie był w Chinach, gdzie trwa epidemia.

Odkrycie pozwoli naukowcom śledzić każdego pojedynczego wirusa, by ustalić, jak krążył i w jakim czasie - podkreślono. Kolejnym krokiem będą prace nad przeciwciałami, a zatem nad szczepionką i metodami leczenia w laboratoriach farmaceutycznych.

Wcześniej koronawirusa odizolowali naukowcy w rzymskim szpitalu zakaźnym Spallanzani, do którego pod koniec stycznia trafiło dwoje chorych chińskich turystów z miasta Wuhan.

