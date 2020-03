Koronawirus. Korea Północna planuje ewakuację dyplomatów

"Ambasada Niemiec, francuskie oraz szwajcarskie biura na rzecz współpracy planują zupełne przerwanie działalności w Pjongjangu. Inne misje dyplomatyczne planują ograniczenie działań" - napisał Ripley w niedzielę powołując się na źródło.

Mogą ewakuować polską placówkę

Doniesienia te mogą dotyczyć też polskiej ambasady w Pjongjangu. Polska placówka oraz polskie MSZ nie informowały o ewentualnej ewakuacji.

The German Embassy, French Cooperation Office, and Swiss Development Cooperation will close Pyongyang operations completely, the source says. Other countries with diplomatic missions in North Korea plan to scale down operations.