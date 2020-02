Kosiniak-Kamysz: miejsce Polski i bezpieczeństwo Polski to silna obecność w UE

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nadzieja dla Polski jest potrzebna. - Ta nadzieja musi powrócić do Polski w 2020 roku i to zrobimy tylko wspólnie - zapewniał.

- Jesteśmy w nieprzypadkowym miejscu, jesteśmy w Jasionce, w Rzeszowie, jesteśmy na Podkarpaciu. Rzeszów to miasto, które rozwija się w nieprawdopodobnym tempie, wygrywa w konkursie na najlepsze miejsce do prowadzenia biznesu, pierwsze miejsce w konkursie smart city, trzecie miejsce wśród obywatelskich, przyjaznych dla obywatela. To tysiące hektarów zielonych, to elektryczny transport. Tu tradycja spotyka się z nowoczesnością, tu wielkie miasto pozostaje wciąż lokalne i sympatyczne. Jesteśmy w takim miejscu, które chciałbym, żeby było w całej Polsce, gdzie tradycja nie jest sprzeczności z nowoczesnością, gdzie bycie w Unii Europejskiej jest miarą patriotyzmu - mówił lider PSL.

"Chcę być prezydentem wszystkich Polaków"



Jak zaznaczył, patriotyzm to miłość do ojczyzny. - To jest miłość do naszej ukochanej ojczyzny, do Polski. Ale miłość wyraża się nie tylko przez wspaniałe rzeczy jak wywieszenie flagi, odśpiewanie hymnu, święta narodowe. Miłość do ojczyzny to codzienna praca, miłość do ojczyzny to stawianie na taki rozwój Polski, który gwarantuje bezpieczeństwo. Dzisiaj miejsce Polski i bezpieczeństwo Polski i jej rozwój, czyli wypełnienie patriotyzmu, to jest silna obecność w Unii Europejskiej - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL podkreślił, że to, co wydarzyło się w Rzeszowie nie stało się samo. - Chciałbym pozdrowić pana prezydenta Tadeusza Ferenca, który mnie poparł w tym wyścigu wyborczym - poinformował. Dodał, że Ferenc jest prezydentem wszystkich mieszkańców Rzeszów. - I to jest wzór dla mnie. Ja z tego wzoru będę korzystał. Chcę być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, chcę być prezydentem wszystkich Polaków - oświadczył.

