Kosiniak-Kamysz: trzeba zatrzymać tę ciężką chorobę nienawiści

Do napaści na sędzię doszło w czwartek w Sądzie Rejonowym w Rybniku. 39-letni mężczyzna przeskoczył przez stół sędziowski, uderzył kobietę w pięścią w okolice obojczyka, a następnie skopał. Został obezwładniony przez protokolanta. Po ataku napastnik został ukarany 14-dniowym aresztem.

"To jest pokłosie wojny, która toczy się dziś w Polsce"

O zajście był pytany Kosiniak-Kamysz, który w piątek składał wizytę w Radzionkowie (woj. śląskie). Jak zaznaczył, każdy atak, każde naruszenie nietykalności, nie tylko funkcjonariusza publicznego, powinno być ścigane.

- To jest pokłosie tej wojny, która się toczy dzisiaj w Polsce, to jest pokłosie szczucia jednych na drugich, to jest pokłosie tych negatywnych emocji, które zostały rozsiane po całej Polsce. Ciężka choroba nienawiści trawi nasz kraj, szanowni państwo i albo się opamiętamy, albo do takich sytuacji będzie dochodzić - ocenił.

Jak podkreślił, nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej i jeśli ktoś popełnił przewinienie, powinien ponieść odpowiedzialność.

- A takie szczucie właśnie na jedną grupę zawodową - raz to są lekarze rezydenci, raz to są nauczyciele, teraz to są sędziowie, prowadzi do takich rzeczy, prowadzi do tego, że hamulce czasem puszczają - powiedział szef PSL.

"Trzeba zatrzymać ciężką chorobę nienawiści"

- Ta choroba nienawiści musi zostać zatrzymana, uleczona. Mówię to jako lekarz, ale i jako polityk - to jest nie do wytrzymania, co się dzisiaj dzieje, w jakim klinczu jest Polska, w jakim my wszyscy klinczu się znaleźliśmy - dodał.

- Trzeba zatrzymać ciężką chorobę nienawiści, a polską politykę wyprowadzić z rynsztoku obłudy, zakłamania i chamstwa, w którym się też znalazła - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"Obecnie kilka gangów »naparza się« o pieniądze"

W opinii Pawła Kukiza, który towarzyszył szefowi PSL podczas konferencji, obecną sytuację mogą jedynie poprawić zmiany ustrojowe, nadanie obywatelom instrumentu codziennej kontroli nad władzą.

- Inaczej będziemy mieli do końca świata "naparzanie się" wzajemne wewnątrz tych wszystkich gangów, tak jak mamy obecnie do czynienia (...) kiedy kilka gangów "naparza się" o pieniądze - Ministerstwo Sprawiedliwości z NIK-iem, z CBA w tle - powiedział Kukiz.

- Najgorsze jest to, że dla tej partii, która obecnie sprawuje władzę narodem jest tylko i wyłącznie sympatyk PiS - dodał.

