Koronawirus zatrzyma kampanię wyborczą? "Debata tygodnia. Wszystko, co najważniejsze" o 20:30

W związku z zagrożeniem koronawirusem część samorządów odwołuje imprezy masowe, jest też apel do premiera o wprowadzenie centralnego zakazu ich organizacji. A co z kampanią wyborczą? Co z mitingami, konwencjami, spotkaniami, które jeszcze przed nami? M.in. o tym w programie "Debata tygodnia. Wszystko, co najważniejsze". Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl o 20:30.