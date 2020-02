Atak zimy w Beskidach. Strażacy jechali do wypadku, ale wpadli w poślizg i mieli wywrotkę

Wóz strażacki, chcąc uniknąć zderzenia z samochodami osobowymi, wpadł w poślizg i przewrócił się na bok. Do zdarzenia doszło w piątek rano, nieopodal miejscowości Jaworze (woj. śląskie) - utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. "Wstępnie wiadomo, że nie ma osób poważnie rannych" - informuje strona "Bielskie Drogi". Strażacy jechali do wypadku w Grodźcu.

Do zdarzenia doszło nieopodal miejscowości Jaworze, na ul. Bielskiej w piątek około godz. 7:00. Poszkodowani to strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Bielska-Białej.

"Utrudnienia w związku z usuwaniem skutków zdarzenia mogę potrwać kilka dłuższych godzin!" - poinformowały Bielskie Drogi na Facebooku.

Ostrzeżenia dla czterech województw

W piątek rano IMGW wydał alerty pierwszego stopnia w związku z możliwym oblodzeniem dróg i chodników. Ślisko jest na drogach w czterech województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

IMGW prognozuje, że na tym terenie miejscami może dochodzić do zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Instytut przypomina jednocześnie, że w tych województwach temperatura powietrza wyniesie od -3 st. do -1 st., a temperatura gruntu od -4 st. do -2 st.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Przy ostrzeżeniu tym należy się spodziewać warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

W związku z zagrożeniem mogą się pojawiać utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwe jest ich odwołanie. Zalecana jest ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

