Rozpędzony samochód staranował wóz strażacki. Nagranie zderzenia na autostradzie w Czechach

Do zdarzenia doszło we wtorek rano na drodze D6 w okolicach Kynšperka nad Ohří na północnym-zachodzie Czech. Miejscowi strażacy zabezpieczali tam miejsce wypadku, do którego doszło chwilę wcześniej.

Druhowie zablokowali drogę swoim samochodem z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz rozstawili trójkąt ostrzegawczy. W pewnym momencie w tył ich wozu wbił się rozpędzony samochód dostawczy.

Moment wypadku zarejestrowała kamera w samochodzie jednego ze świadków. Na nagraniu widać samochody zatrzymujące się przed blokadą. W pewnym momencie na lewym pasie pojawia się rozpędzony biały Citroen, który z dużą prędkością wbija się w tył samochodu strażackiego.

Kierowca prawdopodobnie zagapił się i nie zauważył stojącej na jezdni przeszkody. O dużym szczęściu może mówić jeden z strażaków widoczny na nagraniu, który w ostatniej chwili schował się za barierkami. W wyniku wypadku oba auta zostały poważnie uszkodzone.

Czeskie media podkreślają, że warunki drogowe przez cały poranek były w tym miejscu bardzo trudne. Na poboczu drogi widoczny jest leżący miejscami śnieg.

Jak poinformowały służby w wypadku nikt nie zginął. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala. Nie wiadomo jednak czy wśród poszkodowanych są strażacy.

