Prawo jazdy miał tylko jeden dzień. Może pójść do więzienia na 2 lata

21-latek zatrzymany przez nidzicką drogówkę do kontroli, zaledwie dzień wcześniej odebrał dokument prawa jazdy. To był też jego ostatni dzień jazdy, gdyż miał w organizmie ponad 0,8 promila alkoholu. Ukarano również osobę, która udostępniła mu auto.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w środę na terenie Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie). Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że kierujący osobowym volkswagenem 21-latek ma w organizmie ponad 0,8 promila alkoholu.



W trakcie weryfikacji jego uprawnień do kierowania okazało się, że zaledwie dzień wcześniej odebrał dokument prawa jazdy. Samochód udostępnił mu członek rodziny. Został on ukarany mandatem za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu.

Natomiast 21-latkowi zatrzymano prawo jazdy. A za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 5000 zł.

