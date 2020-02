Ministerstwo Sprawiedliwości: negocjacje ws. funduszy norweskich są kontynuowane

Ministerstwo spraw zagranicznych Norwegii poinformowało w czwartek o wycofaniu się z planowanej współpracy z Polską w ramach programu sprawiedliwości, finansowanego z tzw. funduszy norweskich. Będący w fazie przygotowania program wymiaru sprawiedliwości wynosi ok. 700 mln koron (ok. 292 mln zł). Obejmuje on pomoc finansową dotyczącą spraw karnych, przemocy domowej oraz współpracę między sądami.

MS: nie mamy oficjalnej informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało w piątek, że nie otrzymało oficjalnej informacji o wycofaniu się Norweskiej Administracji Sądów z udziału w programie finansowanym ze środków norweskich.

Resort zwrócił przy tym uwagę, że wartość przedsięwzięć w ramach programu sprawiedliwości ze środków norweskich, który dotyczy m.in. kwestii związanych ze szkoleniem sędziów, mediacją i poradnictwem obywatelskim, wynosi ok. 11 mln euro. Ministerstwo zapewniło też, że "polska i norweska strona kontynuują negocjacje nad umową w sprawie programu, by w jak najlepszy sposób wykorzystać przyznane nam 70 mln euro".

ZOBACZ: Premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności uchwały SN z konstytucją

MS zauważyło, że Polska także zgłasza uwagi do stanu praworządności w Norwegii. Jak wskazano, uwagi te dotyczą krytycznej oceny praktyki norweskich sądów aprobujących odbieranie dzieci biologicznym rodzicom przez norweskie instytucje opiekuńcze (Barnavernet). - Mamy mocne wsparcie w tej sprawie w orzeczeniach wydanych przez EPTCz w Strasburgu, a dotyczących właśnie Norwegii. Bronimy i będziemy bronić polskich dzieci i ich rodziców, gdy łamane będą ich prawa na terenie każdego kraju, również Norwegii. Na nasze stanowisko nie wpłynie fakt, że Norweska Administracja Sądów ewentualnie wycofa się ze współpracy - wskazał resort.

Norweski MSZ: decyzja jasna w świetle ostatnich wydarzeń w Polsce

Informację o wycofaniu się strony norweskiej z finansowania w sektorze wymiaru sprawiedliwości finansowanej podał w czwartek w komunikacie sekretarz stanu w norweskim MSZ Audun Halvorsen. - W świetle ostatnich wydarzeń w Polsce i decyzji Norweskiej Administracji Sądowej jest jasne, że władze norweskie nie podpiszą umowy z Polską w sektorze wymiaru sprawiedliwości finansowanej ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - oświadczył Halvorsen.

ZOBACZ: Uchwała trzech izb Sądu Najwyższego. Opublikowano zdanie odrębne sześciu sędziów

Według Halvorsena decyzja "jest wyraźnym sygnałem dla polskich władz, który świadczy o trosce norweskiego rządu o rozwój praworządności i niezależności sądów w Polsce".

Jak zaznaczył norweski MSZ, Polska jest największym beneficjentem funduszy EOG, otrzymując w bieżącym okresie finansowania (lata 2014-2021) około 8 miliardów koron (ponad 3,3 mld zł).

Norweski MSZ podkreślił, że wstrzymanie finansowania programu sprawiedliwości nie wpłynie na współpracę z Polską przy realizacji innych programów w ramach EOG.

WIDEO - Wiele lat pracował w Danii. Po udarze został bez renty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP