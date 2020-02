Miał wykorzystywać seksualnie małoletnie uczennice. Mieszkał z nimi w szkolnej bursie

47-letni Ukrainiec wynajął pokój w szkolnej bursie w Białej Podlaskiej, gdzie - Według ustaleń śledczych - miał rozpijać oraz doprowadzić małoletnie uczennice do poddania się innej czynności seksualnej - informuje "Dziennik Wschodni". Teraz 47-latek odpowie przed sądem. Kuratorium odkryło, że bursa prowadziła usługi hotelowe, co jest niezgodne z prawem.

Obecnie sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej. Ze względu na wiek uczennic szczegóły sprawy nie zostały ujawnione.

Do sytuacji doszło w ubiegłym roku, 11 listopada. Mężczyzna miał stosować, wobec przebywających w bursie dziewczynek, przemoc. Namawiał małoletnie do spożywania alkoholu, a także zmusił je do podania się innej czynności seksualnej.

Fakt, że taka sytuacja miała miejsce potwierdza dyrektor placówki, która o całym zdarzeniu dowiedziała się od wychowawców. Na miejsce została wezwana policja. W sprawie została również zorganizowana rada pedagogiczna.

Jedna z dziewczynek była Ukrainką

- Jedna z dziewczyn, o których mowa jest narodowości ukraińskiej. Mówiła nam, że utrzymywała kontakt z tym panem, bo są krajanami, którzy chcieli ze sobą porozmawiać - powiedziała w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" Agnieszka Wawryniuk, dyrektor bursy.

- Co dokładnie zaszło, wyjaśni sąd. My dokładnie nie wiemy, bo dziewczyny ciągle mówią coś innego - dodała.

Dziś bursa nie oferuje już wynajmu

Kobieta podkreśliła, że pracuje tam od 23 lat, a pokoje były wynajmowane od zawsze. Dochody z niego były przeznaczane m.in. na wyposażenie placówki.

Według obowiązującego regulaminu, goście mieli zakaz kontaktu z młodzieżą.

Całą sprawę zbadało również Kuratorium Oświaty w Lublinie. W wyniku kontroli ujawniono, że bursa prowadzi usługi hotelowe. Co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ w bursach mogą mieszkać wyłącznie uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

Dziś, jak sprawdziliśmy, pokoju w bursie w Białej Podlaskiej nie można już wynająć.

ms/ml/ dziennikwschodni.pl