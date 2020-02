Największa organizacja skautów zbankrutowała. Powodem setki pozwów o molestowanie

Zgodnie z 11 rozdziałem amerykańskiego kodeksu upadłościowego - mimo bankructwa - BSA może kontynuować działalność, pracując nad planem spłaty długów i rekompensatą dla ofiar.

Mająca siedzibę w Irving, w Teksasie, grupa zaznaczyła, że pracuje nad stworzeniem funduszu powierniczego dla dotkniętych przemocą seksualną.

"Składamy głębokie przeprosiny"

- Troszczymy się o wszystkie ofiary wykorzystywania i składamy głębokie przeprosiny tym, którzy doznali krzywdy podczas bycia skautem w naszej organizacji - powiedział Roger Mosby, prezes i dyrektor generalny Boy Scouts of America.

W oświadczeniu wspomniano również o tym, że lokalne jednostki nie złożyły wniosku o ogłoszenie upadłości.

