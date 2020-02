Tokarczuk założyła fundację. Powiedziała czym będzie się zajmować

"W skład rady fundacji wejdę ja, Agnieszka Holland i Irek Grin, a w skład zarządu Izabella Kaluta, Zbyszko Fingas i Grzegorz Zygadło" - zapowiada pisarka.

Wsparcie i promocja polskiej i światowej kultury i sztuki w Polsce i za granicą, promocja praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie działalności ekologicznej - to niektóre cele statutowe fundacji, którą powołuje noblistka Olga Tokarczuk.

W grudniu we Wrocławiu pisarka poinformowała, że trwają pracę nad statutem Fundacji Olgi Tokarczuk. Noblistka zadeklarowała, że przekaże na rzecz fundacji 350 tys. zł.

Wsparcie i promocja kultury i sztuki

Jednym z celów statutowych fundacji ma być wsparcie i promocja polskiej i światowej kultury, sztuki w Polsce i za granicą. Fundacja ma zajmować się też wspieraniem praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wsparciem działalności ekologicznej.

- Fundacja będzie zajmować się też przeciwdziałaniem dyskryminacji, prawami kobiet oraz wsparciem rozwoju regionu dolnośląskiego” - powiedziała Tokarczuk. Dodała, że fundacja będzie prowadzić działalność kulturalną i artystyczną, w tym m.in. organizować stypendia i rezydencje artystyczne. „Chcemy też zainicjować działalność ekologiczną obejmującą ochronę środowiska naturalnego (…). Chcemy szerzyć świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska oraz działać na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt - powiedziała pisarka.

Fundacja ma też działać na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracować w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

- Chcemy też wspierać udział kobiet w życiu społecznym i kulturalnym, wpierać badania naukowe nad feminizmem, upowszechniać ochronę prawa człowieka, promować wolność słowa i swobodę wymiany myśli, przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć - mówiła Tokarczuk.

Willa Karpowiczów

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował w grudniu, że miasto Wrocław na potrzeby fundacji przekaże willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów, która znajduje się przy ul. Krzyckiej. - Miasto odrestauruje willę, chcemy zrobić to jak najszybciej. Chcemy, by to miejsce służyło literaturze i przez to chcemy wypełnić wolę Tymoteusza Karpowicza - powiedział Sutryk.

Partnerem strategicznym fundacji będzie Wrocławski Dom Literatury.

W środę w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie zwalniające z podatku od Nagrody Nobla. Wejdzie ono w życie 9 marca. W rozporządzenie Ministra Finansów "zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymanych przez podatników tego podatku z tytułu Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. „Zaznaczono, że zaniechanie to "ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r", co oznacza, że ze zwolnienia będą mogli skorzystać potencjalni polscy nobliści, którzy w tym czasie zostaliby uhonorowani nagrodą.

Tak jak Szymborska

Podatku od literackiej Nagrody Nobla nie musiała również odprowadzać Wisława Szymborska, która została uhonorowana tym wyróżnieniem w 1996 roku.

Tokarczuk jest autorką m.in.: "Podróży ludzi Księgi", "Prawieku i innych czasów", "Gry na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Ksiąg Jakubowych" oraz "Biegunów", za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera. Obecnie noblistka pracuje nad powieścią opartą na jej rodzinnej historii, której osią mają być relacje pomiędzy Polakami i Ukraińcami

