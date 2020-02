Śmierć 38-latka w komisariacie. Rodzina: był podduszany

38-letni mężczyzna został zatrzymany "w związku ze sprawą narkotykową". Miał zostać zwolniony do domu jeszcze tego samego dnia, ale w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach w komisariacie doszło do jego śmierci. Według policji mężczyzna był agresywny i zasłabł podczas próby obezwładnienia go. Co innego twierdzą jednak bliscy zmarłego.