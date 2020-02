Ponad pół miliona interwencji, tysiące rannych i setki ofiar. Straż podsumowała miniony rok

W ubiegłym roku doszło do ponad 153 tys. pożarów, w których zginęło ponad pół tys. osób, a prawie 3,4 tys. zostało rannych - poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak.

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w ubiegłym roku w całej Polsce doszło do 153 516 pożarów, w których zginęło 508 osób (w tym jeden strażak ratownik), a 3781 (w tym 387 strażaków ratowników) zostało rannych.

Ponad 40 tys. fałszywych alarmów

Wśród wszystkich pożarów prawie 32 tys. stanowiły pożary obiektów mieszkalnych, ponad 38 tys. to pożary upraw, niespełna 9 tys. to pożary lasów, zaś prawie 10 tys. to pożary różnego rodzaju środków transportu.

Ponadto w ubiegłym roku doszło do 316 186 tzw. miejscowych zagrożeń. W tej grupie największą liczbę stanowiły interwencje związane ze zdarzeniami drogowymi (prawie 71 tys.) oraz z silnym wiatrem (ponad 60,5 tys.). Państwowa Straż Pożarna odnotowała również 42 800 alarmów fałszywych.

Więcej pożarów

Jak zaznaczył w rozmowie z rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak, rok 2019 jest trzecim rokiem z rzędu, gdzie liczba wszystkich interwencji przekroczyła pół miliona. Najwięcej interwencji zanotowano w roku 2017 (519,9 tys.), rok później było ich nieco ponad 502 tys., zaś w roku 2019 ponad 512,5 tys.

Rzecznik zwrócił także uwagę na wzrost liczby pożarów ogółem w stosunku do roku 2018 (o nieco ponad 4 tys.). Wskazał jednocześnie na spadek liczby pożarów w obiektach mieszkalnych (o ponad 1,5 tys.). Wzrosła natomiast liczba pożarów lasów (o ponad 0,8 tys.) oraz upraw (o prawie 7,5 tys.).

W stosunku do 2018 roku odnotowano duży wzrost zdarzeń związanych z silnym wiatrem (o prawie 21 tys.). O ponad 5 tys,. wzrosła liczba interwencji związanych z przyborem wód, zaś o ponad 8 tys. wzrosła liczba zdarzeń związanych z opadami deszczu.

Z danych przekazanych przez KG PSP wynika ponadto, że w ubiegłym roku w gaszeniu pożarów brało udział ponad 1,6 mln strażaków. Natomiast przy usuwaniu miejscowych zagrożeń ponad 2,3 mln.

pgo/ PAP