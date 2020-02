Pożar w Leżachowie. Straciła męża, dzień później urodziła dziecko

Zdarzenie, do którego doszło w Leżachowie na Podkarpaciu, to wstrząs dla wszystkich mieszkańców. 30-latek, wraz z córką, późnym wieczorem byli w domu. To wtedy wybuchł pożar. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna wyniósł dziecko z płonącego domu. Po chwili wbiegł do środka. Prawdopodobnie po to, by gasić ogień.

- Przed przybyciem jednostek na miejsce, na podwórku była osoba poszkodowana - 2-letnia dziewczynka - wyjaśnia st. kpt. Marcin Lachnik, Komendant Straży Pożarnej w Przeworsku.

Po wejściu do budynku w jednym z pomieszczeń znaleziono mężczyznę. Był on reanimowany, ale nie udało się go uratować. Ciężko poparzona 2-latka trafiła do szpitala.

"Oni potrzebują pomocy"

Tego samego dnia, przed pożarem, 30-latek zawiózł żonę do szpitala. Dzień po tragedii kobieta urodziła dziecko.

- Została matka z dwójką dzieci. Oni potrzebują pomocy. Przygotowałam pieniądze, by je przekazać - mówi reporterce "Wydarzeń" Wanda Pyrczak, jedna z sąsiadek.

Zorganizowano zbiórkę

Rodzinny dramat poruszył osoby z całej Polski. Wsparcia udzieliła gmina. Zorganizowano też zbiórkę.

- Mieszkańcy spontanicznie przynoszą dary takie jak pampersy, środki higieniczne - zaznacza Janusz Świt, zastępca burmistrza miasta i gminy Sieniawa.

Wesprzeć poszkodowaną rodzinę może każdy. Marian Czercowy, sołtys Leżachowa, apeluje "do ludzi dobrej woli i instytucji o jakąkolwiek pomoc".

