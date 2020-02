Słowak przewoził w bagażniku 18 kilogramów narkotyków

Do zatrzymania obcokrajowca doszło w minioną sobotę na trasie ekspresowej S3. Audi kierowane przez Słowaka wytypowali do kontroli funkcjonariusze z nowosolskiej drogówki, patrolujący odcinek S3 między Nową Solą a Zielona Górą.

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze poprosili o otwarcie bagażnika samochodu. Tam zauważyli dwie duże podróżne torby.

Znajdowały się w nich worki foliowe z marihuaną - łącznie było w nich 18 kg tego narkotyku. Jego czarnorynkowa wartość została wstępnie oszacowana na ok. 360 tys. zł.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i przewozu wewnątrzwspólnotowego znacznej ilości środków odurzających zagrożone karą do 10 lat więzienia. We wtorek na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Nowej Soli wydał decyzję o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie jest nadzorowane przez nowosolską prokuraturę rejonową.

