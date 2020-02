Ratownicy chcieli pomóc pijanemu. Ten ich zaatakował i zniszczył karetkę

Nawet 5 lat więzienia grozi 49-letniemu mężczyźnie, który w Sosnowcu (woj. śląskie) zaatakował niosących mu pomoc ratowników medycznych i zniszczył wyposażenie karetki. Alkomat wykazał, że miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu w centrum Sosnowca. Zespół ratownictwa udzielał pomocy zakrwawionemu, pijanemu mężczyźnie, którego zdecydowano się przewieźć do szpitala na dalsze badania.

Agresywny mężczyzna wydmuchał dwa i pół promila

Podczas transportu mężczyzna stał się nagle agresywny. Rzucił się na ratowników, kierował pod ich adresem groźby karalne i zniszczył wyposażenie karetki. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zatrzymali 49-latka.

Po badaniach, którym został poddany w szpitalu, mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W wydychanym przez niego powietrzu było ponad 2,5 promila alkoholu.

W środę 49-latek usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jego znieważenia, kierowania pod jego adresem gróźb karalnych i zniszczenia wyposażenia karetki. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.

