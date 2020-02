"Jedyna przyjaciółka, dla której opuszczam zajęcia" - noblistka o Grecie Thunberg

17-letnia Thunberg przebywa obecnie w Wielkiej Brytanii. W piątek ma zamiar wziąć udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym w Bristolu.

"Jedyna przyjaciółka, dla której opuszczam zajęcia"

Malala Yousafzai udostępniła zdjęcie ze spotkania na Twitterze. "Jedyna przyjaciółka, dla której opuszczam zajęcia" - napisała noblistka. W ciągu niespełna dwóch godzin publikacja zdobyła ponad 150 tys. polubień i została "podana dalej" ponad 18 tys. razy.

Nastolatki w obronie ludzkości

Malala i Thunberg zyskały światową sławę jako aktywistki zaangażowane w problemy współczesnego świata. Thunberg podejmuje liczne działania w związku z kryzysem klimatycznym, a Yousafzai walczy o prawa kobiet, w szczególności ich prawo do nauki.

W 2014 roku Malala Yousafzai za swoją działalność otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, stając się jej najmłodszą laureatką - miała wówczas 17 lat. Rozgłos przyniósł jej blog, w którym opisywała sytuację młodych kobiet i uczennic w Pakistanie rządzonym przez talibów. Była także ranna w zamachu przeprowadzonym przez talibów.

ZOBACZ: Greta Thunberg zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla 2020

Greta Thunberg, nominowana do Pokojowego Nobla dwukrotnie - w 2019 i 2020 roku, jest inicjatorką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Zyskała rozgłos przemówieniem w obronie klimatu na szczycie klimatycznym ONZ w Nowym Jorku.

Już wkrótce dwie noblistki?

Alan Rusbridger, wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego i były redaktor naczelny dziennika "The Guardian", również podzielił się na Twitterze zdjęciem z wizyty szwedzkiej aktywistki.

W opisie zdjęcia zaznaczył, że wizyta Grety Thunberg to zaszczyt. Wyraził też wdzięczność, że młoda działaczka znalazła czas na rozmowę z grupą studentów.

Honoured to host @gretathunberg at @lmhoxford today. grateful she found time to talk to some of our students about science, voting, the limits of protest, divestment, real zero v net zero, and much more pic.twitter.com/FjcNEQDTci