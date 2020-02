Prezydent podjął decyzję ws. 13. emerytury

Prezydent podkreślał, że trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury w danym roku, która w 2020 r. wynosi 1200 zł brutto i nie będzie ona podlegała egzekucji.

Wspomniał również o przyjęciu we wtorek przez rząd projektu ustawy o "czternastej" emeryturze. - Dzisiaj możemy być pewni, że i czternasta emerytura w 2021 r. zostanie wypłacona. Dzisiaj przyjął to rząd. Ustawa w tej sprawie oczywiście musi przejść przez parlament, rząd dzisiaj zatwierdził ten projekt i ustawa trafi teraz do parlamentu - mówił prezydent.

- Jeżeli (ustawa) trafi do mnie, a wierzę w to głęboko, że trafi, możecie państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane, dlatego że ono jest polskim emerytom zwyczajnie potrzebne. Zawsze powtarzam - dla mnie jest bardzo ważne, najważniejsze to, żeby moim rodakom podnosił się poziom życia - dodał.

Jak mówił, społeczna gospodarka rynkowa, to oparta głęboko na korzeniach chrześcijański filozofia takiego kształtowania ustroju ekonomicznego, aby "w gospodarce państwowej następowało coś, co jest fundamentem, a mianowicie sprawiedliwy podział dóbr". - Aby każde pokolenie było w należyty sposób zabezpieczone - dodał

WIDEO: prezydent podpisał ustawę ws. "trzynastek".

Nie podlega zajęciom komorniczym i nie wlicza się jej do dochodu

Tak zwana trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu. Jak zapewnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska, ZUS jest dobrze przygotowany do wypłaty tego świadczenia. Jak wyjaśnia, będzie ono wypłacane w kwietniu i będzie przekazywane z urzędu. Oznacza to, że nie musimy składać w tej sprawie żadnego wniosku.

ZOBACZ: Wiemy, kiedy będą wypłacane "czternastki" dla emerytów



Trzynasta emerytura ma odpowiadać wysokości najniższej emerytury w danym roku. W tym roku będzie to 1200 złotych brutto czyli na rękę 981 złotych.



Docelowo "trzynastka" ma trafić do 9 milionów 800 tysięcy osób. Całkowity koszt jej wypłaty z ZUS, KRUS i służb mundurowych ma wynieść blisko 12 miliardów złotych - przypomina prezes Gertruda Uścińska. Dodaje, że trzynasta emerytura nie podlega zajęciom komorniczym i nie wlicza się jej do dochodu.



Podpisanie przez prezydenta ustawy oznacza, że "trzynastka" dla emerytów nie będzie świadczeniem incydentalnym, ale będzie wypłacana każdego roku.

WIDEO - Gmina na toksycznej bombie. Wójt rozważa ewakuację mieszkańców Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/luq/ polsatnews.pl, PAP, IAR