Mosbacher: sprawa praworządności w Polsce jest silnie upolityczniona

- Osobiście uważam, że sprawa praworządności w Polsce jest silnie upolityczniona i Unia Europejska nie stroni od używania tej kwestii do osiągnięcia swoich celów - ocenia we wtorkowym wywiadzie dla "Super Expressu" ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

"Mam wrażenie, ze zachód nie pogodził się jeszcze z faktem, że Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej od dawna nie są już peryferiami Europy, którymi uczynił je komunizm" - dodaje amerykańska polityk.

Mosbacher podkreśla, że Polska jest dziś najszybciej rozwijającym się krajem Unii Europejskiej. "Jesteście znakomicie wykształconym społeczeństwem i doskonale radzicie sobie w konkurencji z resztą Europy. Na Zachodzie niekoniecznie czują się z tym komfortowo" - uważa ambasador USA.

"USA wie, że Polska jest dużym graczem na arenie międzynarodowej"

"Polska jest dziś dużym graczem na arenie międzynarodowej. Wiem to od pierwszej chwili, kiedy przyjechałam do Warszawy. Stany Zjednoczone to wiedzą, ale wydaje mi się, że w stolicach zachodniej Europy jeszcze tego nie rozumieją" - ocenia Mosbacher.

Ambasador USA została też zapytana w rozmowie z "SE", czy ewentualna zmiana w Białym Domu po jesiennych wyborach prezydenckich w USA może coś zmienić także w relacjach polsko-amerykańskich. "Gdybyśmy mówili o innym kraju, to powiedziałbym, że nie jestem pewna. Ale ponieważ mówimy o Polsce, sprawy mają się zupełnie inaczej" - zapewnia.

ZOBACZ: Mosbacher z okazji Święta Wojska Polskiego: cieszę się, że jesteśmy sojusznikami

"Zarówno Republikanie, jak i Demokracie odczuwają do Polski ogromną sympatię"

Jak dodaje, "na wszystko, co razem zrobiliśmy do tej pory i co jeszcze zrobimy, zgodę musi wyrazić Kongres". "Mogę (...) zapewnić, że zarówno Republikanie, jak i Demokraci odczuwają do Polski ogromną sympatię. Obie partie doskonale rozumieją, że strategiczne znaczenie Polski i dlatego bym się zdziwiła, gdyby coś w relacjach polsko-amerykańskich miało się zmienić" - mówi ambasador Stanów Zjednoczonych.

"Sytuacja Polski jest więc bardzo dobra, czego o wielu innych krajach nie mogłabym z takim przekonaniem powiedzieć" - dodaje.

WIDEO - Zmarła pobita wójt gminy Zgierz. Zatrzymano jej syna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP