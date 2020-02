Masz objawy koronawirusa? Sprawdź, gdzie się zgłosić

Na całym świecie zarażonych jest ponad 80 tys. osób. Największym ogniskiem choroby są Chin, gdzie łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w tym kraju wzrosła do 77 658, a liczba ofiar śmiertelnych do 2 663. Ponad 27,2 tys. osób wyzdrowiało.

Wirus dotarł do ok. 25 krajów m.in. w Europie. We Włoszech liczba zakażonych wzrosła do 270, a w ostatnich dniach zmarło siedem osób.

Objawy koronawirusa

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz objawy koronawirusa, powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego twojego miejsca zamieszkania - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Jak się chronić?

Resort zdrowia zaleca, by często myć ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu, to płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

Zalecane jest, by podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, i umyć ręce.

Powinno się też zachować co najmniej metr odległości od innych ludzi, szczególnie tych, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Zaleca się, by nie dotykać oczu, nosa i ust.

Maseczki

"Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2" - informuje ministerstwo. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego, ale stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych - informuje resort. Ministerstwo wyjaśnia, że maseczek powinno się używać tylko wtedy, kiedy masz kaszel, podejrzewasz u siebie infekcję SARS-CoV-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji. Trzeba też zwracać uwagę, czy sprzęt ochrony układu oddechowego ma znak CE, który potwierdza, że został prawidłowo skonstruowany i wykonany z właściwych materiałów.

Wyjazdy zagranicę

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa GIS odradza podróże do: Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru, Tajwanu i Włoch.

