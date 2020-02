"Biorę odpowiedzialność za swe czyny". Placido Domingo o oskarżeniach ws. molestowania seksualnego

"Chcę, aby wiedziały, że jest mi naprawdę przykro z powodu cierpienia, do którego się przyczyniłem" - zaznaczył w oświadczeniu, które opublikowała we wtorek hiszpańska agencja Europa Press.

Przeprosiny po wyroku na Weinsteina

Artysta podkreślił, że "miał w ostatnich miesiącach sporo czasu, by zastanowić się nad kierowanymi pod jego adresem oskarżeniami". Zapewnił, że "teraz już rozumie, iż niektóre z kobiet mogły nie chcieć niczego ujawniać z obawy przed konsekwencjami, jakie mogło to mieć dla ich dalszej kariery".

#UPDATE Opera star Placido Domingo, facing multiple allegations of sexual harassment, has apologised for "the hurt" caused to his accusers, saying he accepted "full responsibility" for his actionshttps://t.co/RuY2QIPlEZ