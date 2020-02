Tragiczny bilans ferii na drogach. Policyjne dane

W czasie ferii na polskich drogach doszło do prawie 3 tys. wypadków, w których zginęło 291 osób, a ponad 3,2 tys. zostało rannych - poinformował podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP podsumowując policyjna akcję "Bezpieczne ferie". Jak zaznaczył, są to dane wstępne.

Policyjna akcja o kryptonimie "Bezpieczne ferie" trwała od 10 stycznia do 23 lutego włącznie. W tym czasie policjanci prowadzili wzmożone działania na drogach w całej Polsce, które w znacznej mierze skupiały się na kontrolach autobusów oraz kontrolach kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. Policjanci kontrolowali również prędkość oraz trzeźwość kierowców.

Zginęło prawie 300 osób

Ze wstępnych danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że od początku rozpoczęcia przez policję działań związanych z feriami, na polskich drogach doszło do 2899 wypadków, w których zginęło 291 osób, a 3273 osoby zostały ranne. Policjanci zatrzymali również ponad 10,5 tys. osób kierujących pod wpływem alkoholu.

ZOBACZ: Kilkanaście ofiar, setki rannych. Pierwszy weekend ferii na drogach

Dla porównania, w czasie ubiegłorocznych ferii policja odnotowała 2865 wypadków, w których zginęło 313 osób, a 3388 osób zostało rannych. W tym roku, w stosunku do ubiegłorocznych ferii nastąpił prawie 9 proc. wzrost osób zatrzymanych za kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W czasie ubiegłorocznych ferii liczba zatrzymanych kierujących po alkoholu była o 843 osoby mniejsza.

- Początek roku pokazuje, że Polacy nie przestali wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu - ocenia w rozmowie z podinsp. Radosław Kobryś z KGP. I dodaje, że tempo wzrostu jest większe niż było w roku ubiegłym.

Policjanci zauważają również, że w ostatnich tygodniach Polacy jeżdżą z mniejszą prędkością.

Cztery tury

Dwutygodniowe ferie zimowe odbyły się w czterech turach: od 11 do 26 stycznia wypoczywali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

ZOBACZ: Białe ferie. Wolne dla uczniów czterech ostatnich województw

Od 18 stycznia do 2 lutego – z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 25 stycznia do 9 lutego – z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, a od 8 do 23 lutego – z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

WIDEO - Awaria ciepłownicza w Warszawie. Zginęło 6 policyjnych psów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP