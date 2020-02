Nękany 9-latek wyprowadził na boisko gwiazdy ligi. Spełnił marzenie [WIDEO]

Chłopiec z australijskiego Queensland był nękany przez rówieśników z powodu swojej karłowatości. Po kolejnym przykrym epizodzie w szkole, jego mama postanowiła pokazać światu, jak wygląda codzienność Quadena.

- Każdego cholernego dnia dzieje się coś złego - kolejne znęcanie się, przemoc i wyzwiska - mówiła Yarraka Bayles na nagraniu udostępnionym na Facebooku. Kobieta nakręciła swojego zapłakanego syna, który krzyczał, że się zabije. Przed zmianą ustawień prywatności wideo odtworzono ponad 25 mln razy.

Przegrany mecz, najlepszy dzień

Los chłopca poruszył większość internautów, a także celebrytów. W sprawę zaangażował się m.in. australijski aktor Hugh Jackman, który zapewnił chłopca, że "ma w nim przyjaciela". Z kolei komik Brad Williams zorganizował internetową zbiórkę, której celem było wysłanie 9-latka do Disneylandu. Zamiast planowanych 10 tys. dolarów zebrano... 47 razy więcej.

Quaden w sobotę został poproszony o wyprowadzenie na boisko drużyny gwiazd ligi rugby, złożonej z rdzennych mieszkańców Australii. Chłopiec, który sam jest Aborygenem, poprowadził zawodników przeciwko maoryskim gwiazdom z Nowej Zelandii.

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6