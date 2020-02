"Kto pierwszy, ten lepszy". Dlatego powstał komitet kolejkowy. Była lista, były materace

Choć wnioski są przyjmowane dopiero od poniedziałkowego poranka, to blisko 50 osób czuwało już od piątku. Mowa o chętnych do otrzymania dotacji na piec, którzy koczowali w siedzibie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. W pierwszej transzy dotacji do podziału są dwa miliony złotych.

- Tu akurat jest taka pula, że gra warta świeczki. Gdzieś takie słowa padły, nie powiem, tu w tym budynku: kto pierwszy, ten lepszy. Każdy to sobie wziął do serca i jest tak, jak jest - wyjaśnia jeden z kolejkowiczów powód powołania komitetu kolejkowego już na kilka dni przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków.

Inny z rozmówców reportera Polsat News tłumaczył zasad obowiązujące kolejkowiczów. - Osoby na końcu kolejki mogą faktycznie nie pozyskać tych środków. Powstała lista, która faktycznie jest formą papierową. Co godzinę jest odczytywana obecność faktycznie istniejących w tej kolejce. Parę osób powypadało z tej listy, wykreśla się te osoby.

WIDEO: Kolejkowicze sprawdzali listę, przez kilka dni spali na karimatach i kocach

Kolejkowicze czytali książki, spacerowali przed budynkiem

Osoby, które zdecydowały się na stanie w kolejce, by złożyć wnioski o dotację do wymiany pieców, spędziły kilka dni w holu Agencji, miały dostęp do toalety, ciepłej wody, mogły również korzystać z gniazdek elektrycznych, by doładować telefony komórkowe.

Między kolejnymi sprawdzaniami listy oczekujących czytały książki lub spacerowały przed budynkiem. Noce spędzali na rozłożonych przed drzwiami karimatach lub kocach. W sumie grupa oczekujących na rozpoczęcie przyjmowania wniosków liczyła ok. 50 osób.

O godzinie 8:00 drzwi Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostały otwarte i kolejka ruszyła.

Średnia wartość pojedynczego projektu - 35 tys. zł

To była pierwsza transza dofinansowania oferowana przez KARR. Kolejne zaplanowano na przełom 2020 i 2021 r. - mają być ograniczone do sfinansowania pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego. Władze Agencji już zapowiedziały, że zostaną zorganizowane w inny sposób, by nie doszło do powstawania kolejek.



W ramach programu mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic otrzymać dofinansowanie do 85 proc. kosztów na zakup i montaż pieca na gaz, biomasę, elektrycznego, pomp ciepła albo kolektorów słonecznych. Średnią wartość pojedynczego projektu ustalono na 35 tys. zł.

