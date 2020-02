Kolejna ofiara koronawirusa we Włoszech. Zakażonych prawie 200 osób

We Włoszech zmarła w poniedziałek czwarta osoba zarażona koronawirusem - podały w poniedziałek media za służbami medycznymi. Ofiara śmiertelna to 84-letni mężczyzna z Bergamo w Lombardii na północy kraju.

W całych Włoszech stwierdzono już prawie 200 przypadków zachorowań. W samej Lombardii zachorowało jak dotąd 165 osób.

Szef władz regionu Lombardia Attilio Fontana powiedział telewizji RAI, że nie wiadomo, dlaczego właśnie w tej części kraju jest najwięcej zachorowań.

- Nikt nie rozumie, dlaczego ma to miejsce w tym rejonie. Odkąd odkryliśmy pierwszy przypadek nie popełniono błędów - oświadczył Fontana. Przyznał, że "dziwne" wydaje mu się tak szybkie rozprzestrzenianie się wirusa.

Do Włoch przyjadą przedstawiciele WHO

Komisja Europejska wyraziła w poniedziałek rano zaniepokojenie sytuacją we Włoszech związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. We wtorek do Włoch ma udać się misja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

- Śledziliśmy sytuację we Włoszech w ten weekend bardzo dokładnie. Wydarzenia we Włoszech pokazują, jak szybko może zmienić się sytuacja. Ta sytuacja niepokoi i pokazuje, jak ważne jest, żeby kraje członkowskie były przygotowane na podobną sytuację - powiedziała w Brukseli unijna komisarz dz. zdrowia Stella Kyriakides. Dodała, że jest w kontakcie z przedstawicielami włoskich władz.

Zaznaczyła jednocześnie, że choć sytuacja jest poważna, to nie można poddawać się panice i - co ważniejsze - dezinformacji. - Musimy być zjednoczeni i skoordynowani. Musimy informować siebie nawzajem w czasie rzeczywistym, ponieważ dzięki temu będziemy mogli reagować na rozwój sytuacji - powiedziała.

Organicznie podróży w strefie Schengen?

Kyriakides zauważyła, że ewentualne wprowadzanie ograniczeń na podróże w strefie Schengen powinno być proporcjonalne i skoordynowane między państwami UE.

- Jak dotąd Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleciła nałożenia ograniczeń na podróże i handel - podkreśliła dodając, że specjalna misja WHO uda się we wtorek do Włoch, aby ocenić sytuację.

