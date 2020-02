Uczniowie regularnie znęcali się nad 9-latkiem. Mama nie wytrzymała. Nagranie obejrzano 23 mln razy

Nagranie pojawiło się na Facebooku we wtorek. Yarraka Bayles podczas transmisji na żywo nagrywała swojego płaczącego syna.

- Daj mi nóż, chcę się zabić - mówi chłopiec na nagraniu.

- To właśnie przykład co nękanie może z robić z 9-letnim chłopcem. Czy jest jakaś rada, sposób na zwiększanie świadomości o osobach z niepełnosprawnością? - pyta matka chłopca.

Film trwa niecałe 6 minut. W kilka dni odtworzono go ponad 23 mln razy. Znaczna część internautów przekazuje rodzinie wyrazy wsparcia.

Cel przekroczony 35-krotnie

Losem chłopca zainteresował się amerykański komik Brad Williams, który również urodził się z achondroplazją. Zorganizował internetową zbiórkę, której celem było zebranie 10 tys. dolarów na podróż chłopca do amerykańskiego Disneylandu.

"To nie tylko dla Quadena, to dla wszystkich, którzy byli i są nękani, którym wmawiano, że nie są wystarczająco dobrzy. Pokażmy Quadenowi i innym, że na świecie istnieje dobro i, że są jego warci" - napisał Williams w opisie zbiórki.

W niecałe dwa dni początkowy cel zbiórki został przekroczony ponad 35-krotnie. Internauci zebrali ponad 350 tys. dolarów (ok. 1 mln 384 tys. złotych). Pieniądze wpłaciło ponad 15 tys. osób.

W pomoc Quadenowi zaangażował się popularny australijski aktor Hugh Jackman. W wiadomości wideo apelował, by mocno sprzeciwić się nękaniu, bo "świat i tak jest ciężkim miejscem do życia".

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953