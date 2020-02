"To forma gwałtu". Słynny projektant mody o kobietach w reklamach

Jeden z najsłynniejszych stylistów na świecie, Giorgio Armani potępił wykorzystywanie zdjęć półnagich kobiet w reklamach mody. - To forma gwałtu, to niegodne - ocenił. Jego zdaniem winni są temu także sami projektanci.

Włoskie media, w tym sobotnie gazety, cytują słowa 85–letniego Armaniego, który po pokazie swych kreacji w Mediolanie powiedział: "Mówi się o kobietach zgwałconych w zaułkach. A kobiety są regularnie gwałcone przez stylistów, a ja też nim jestem. To niegodne, co się dzieje".



Następnie projektant wyjaśnił, że ma na myśli niektóre plakaty reklamowe. - Widać na nich prowokujące, półnagie kobiety. Zdarza się, że wiele czuje się zobligowanych do myślenia, że także one powinny tak się pokazywać. To według mnie jest gwałt - stwierdził.

Stylista zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami: "Wybaczcie, że mnie poniosło i te mocne słowa, ale czułem, że muszę to powiedzieć".



Armani, nazywany we Włoszech z racji swej pozycji "królem Jerzym", wyznał też, że dość ma pytań, o to jakie są tendencje w modzie w tej chwili?



- Tendencje to nic, nie powinno ich być. Najważniejsze jest to, by jak najlepiej ubrać kobiety unikając śmieszności, a nie dyskutować o tym, co jest modne - zauważył. Zaapelował: "Przestańmy ulegać temu systemowi".

