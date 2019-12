Sneakersy i garnitury. Trendy w modzie na 2020 rok

Satynowa długa suknia, złote szpilki i do tego sznur pereł - tak według francuskiego domu mody Chanel ma wyglądać modna kobieta w 2020 roku. Trendy na najbliższy rok to ekologia, damskie garnitury, sportowy styl i mocny kolor. O tym, co jeszcze będzie modne, Marzena Ignor.