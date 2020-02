"Iskra, która zapoczątkowała dobrą zmianę w Polsce". Politycy PiS o zwycięstwie Dudy w 2015 r.

Pomorscy parlamentarzyści, radni i działacze PiS, a także partii tworzących Zjednoczoną Prawicę: Porozumienia i Solidarnej Polski, rozpoczęli w sobotę oficjalną zbiórkę podpisów pod kandydaturą Andrzeja Dudy na prezydenta.

"Jesteśmy otwarci na dialog"

- Jesteśmy otwarci na dialog. Najważniejszą cechą naszej kampanii jest to, że wychodzimy do wyborców, że na próby opozycji, która nasyła hejterów, którzy krzyczą, obrażają, my zawsze odpowiadamy uśmiechem - przekonywał wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik okręgowy Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu.

Podkreślił, że Zjednoczonej Prawicy zależy na tym, aby demokracja, kultura i poziom debaty publicznej w Polsce były na coraz wyższym poziomie.



Wskazał też na potrzebę poprawy funkcjonowania służby zdrowia, warunków zatrudnienia czy na problemy związane z wykluczeniem komunikacyjnym.

Horała: możemy wygrywać w całym kraju



Horała przyznał, że Pomorze jest trudnym regionem dla PiS. Choć - jak zauważył - w wielu powiatach na Kociewiu i Kaszubach sympatie polityczne w ostatnich latach uległy zmianie. - W Trójmieście dominuje elektorat liberalny. Jestem przekonany, że możemy wygrywać w całym kraju, ale na Pomorzu jest to wyzwanie szczególnie ambitne. Zrobimy wszystko, aby tak się stało - zadeklarował.



Poseł PiS Kazimierz Smoliński zachęcił wszystkich, którzy nie podjęli jeszcze decyzji lub wahają się, na kogo zagłosować, aby w maju swój krzyżyk na karcie wyborczej postawili przy kandydaturze prezydenta Andrzeja Dudy. W jego ocenie, wszystkie zmiany, które nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat, zwłaszcza poprawa jakości życia osób wykluczonych społecznie, były możliwe dzięki Andrzejowi Dudzie.

Inny poseł PiS Janusz Śniadek przekonywał, że Andrzej Duda jest wymarzonym kandydatem na prezydenta. - Jego zwycięstwo w 2015 roku było iskrą zapoczątkowującą dobrą zmianę w Polsce - ocenił. Podkreślił, że Andrzej Duda jest gwarantem kontynuacji programu rządu i wizji budowania mocnej, silnej i patriotycznej Polski.

Do tej pory PKW zarejestrowała 10 komitetów wyborczych



Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Obecnie - oprócz Andrzeja Dudy - swój udział w nich zapowiedzieli m.in.: wicemarszałek Sejmu, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Robert Biedroń (Wiosna), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia. Do tej pory PKW zarejestrowała 10 komitetów wyborczych



Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.

