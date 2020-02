"Dusił mnie, wtedy go ugryzłam. On wyprowadził cios". Turczynowicz-Kieryłło w Polsat News

- Mężczyzna znacznie większy od nas, silniejszy, szarpał moje dziecko. Próbowałam go przekonać, żeby puścił dziecko. Wówczas mnie schwycił, zaczął dusić. Próbowałam uwolnić uścisk ręki, która mnie dusiła. Wtedy go ugryzłam - mówiła w Polsat News Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, szefowa kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, odnosząc się do publikacji na jej temat.