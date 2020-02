"To najtrudniejsze z negocjacji budżetowych". Morawiecki o obradach UE27

To najtrudniejsze z negocjacji budżetowych m.in. z powodu brexitu; środki na rolnictwo i spójność to dla nas absolutny priorytet - ocenił we wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, którzy bierze udział w czwartek w nadzwyczajnym szczycie UE dotyczącym budżetu na lata 2021-2027.