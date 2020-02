Prezydent Szwajcarii zaprosiła rodaków na urodziny. Muszą spełnić tylko jeden warunek

Sommaruga zamieściła zaproszenie na Twitterze w trzech z oficjalnych języków konfederacji - niemieckim, francuskim i włoskim.

Każdego, kto pragnie skorzystać z zaproszenia, prezydent poprosiła o wypełnienie dołączonego do wpisu formularza. Szefowa państwa będzie obchodzić swe urodziny 14 maja.

Sommaruga, która sprawuje urząd prezydenta Szwajcarii po raz drugi (urząd ma charakter rotacyjny - obejmuje go co roku kolejny członek Rady Federalnej, czyli rządu), po raz pierwszy pełniła go w 2015 roku.

Swiss President Simonetta Sommaruga turns 60 on May 14. She wants any compatriots in the same boat. #Switzerland https://t.co/cAX0rwSUUc