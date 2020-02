Morawiecki częstował pączkami. Pozwolił sobie na "chwilę szaleństwa"

"Wolicie pączki czy faworki? A jeżeli pączki, to jakie? Z różą, dżemem, serem, a może same, bez dodatków?" - pytał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, który w drodze do Brukseli częstował pasażerów samolotu pączkami. "Osobiście najbardziej lubię te tradycyjne, z różą" - zdradził szef rządu. Z poczęstunku skorzystał także reporter Polsat News Piotr Witkowski.