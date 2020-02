Koparką próbował rozpędzić protestujących policjantów. Senator postrzelony

Funkcjonariusze ze stanu Ceará protestują od kilku miesięcy. Domagają się wyższych pensji, jednocześnie wskazując, że policjanci z innych regionów zarabiają więcej.

Według brazylijskiego prawa funkcjonariusze nie mają prawa do organizowania i uczestniczenia w protestach. Na początku tego tygodnia sąd w Cearze orzekł, że osoba, które złamie zakaz może liczyć się z karą pozbawienia wolności.

Dał im pięć minut

W środę czasu lokalnego grupa funkcjonariuszy w czarnych kominiarkach zabarykadowała wjazd na komisariat policji w Sobral. Miało to skłonić innych "uwięzionych" policjantów do przyłączenia się do protestu.

W reakcji na protest, 56-letni senator Gomes, były gubernator stanu Ceará zorganizował kontrdemonstrację, wcześniej informując o niej w mediach społecznościowych. Pod metalowe ogrodzenie przyjechał wraz ze swoimi zwolennikami... koparką.

Senator ostrzegł przez megafon, że daje protestującym "pięć minut na usunięcie się z drogi". Gdy funkcjonariusze zignorowali jego słowa, Gomes wsiadł do koparki i z impetem wjechał w ogrodzenie.

W pewnym momencie rozległy się strzały. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać, jak pęka przednia szyba koparki. Po chwili Gomes wysiada ze środka z plamami krwi na podkoszulce. Mężczyzna po chwili wsiada do podstawionego auta i odjeżdża.

"Próba barbarzyńskiego zabójstwa"

Według informacji brazylijskich mediów senator przebywa w szpitalu, jest w stanie stabilnym. Według niepotwierdzonych informacji do Gomesa strzelano gumowymi kulami.

Minister bezpieczeństwa publicznego Sérgio Moro poinformował, że w związku z incydentem w całym stanie na 30 dni zostaną rozmieszczone federalne siły bezpieczeństwa. Zaznaczył, że osobom biorącym udział w proteście zostaną zablokowane pensje, a cześć prawdopodobnie zostanie zwolniona ze służby. Wśród podejrzewanych o złamanie prawa jest 260 funkcjonariuszy.

Brat postrzelonego senatora Ciro Gomes napisał na Twitterze, że służby złapią osoby "odpowiedzialne za próbę barbarzyńskiego zabójstwa".

Głos w sprawie zabrał również Eduardo Bolsonaro, parlamentarzysta i syn prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. W jego ocenie senator "naraził policjantów na niebezpieczeństwo". Dodał, że Gomes "mógł się spodziewać takiej reakcji".

Imagine uma pessoa indo com uma retroescavadeira para cima de você? O que se espera? No mínimo uma reação em defesa de sua própria vida.



O que Cid Gomes fez foi, no mínimo, tentativa de homicídio com dolo eventual. pic.twitter.com/ebtc8KaOKN — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 20, 2020

