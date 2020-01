Brazylijski sąd nakazał Netflixowi usunięcie filmu o Jezusie-geju

"Pierwsze kuszenie Chrystusa" stworzyła grupa komików "Porta dos Fundos". Film pojawił się na platformie Netflix 3 grudnia.

"Bluźnierczy, »komediowy« show który przedstawia Jezusa Chrystusa jako homoseksualistę, apostołów jako alkoholików, a Dziewicę Maryję jako kobietę rozwiązłą, jest niewyobrażalnym skandalem. Szczególnie podłym, bo dokonywanym przez Panów celowo i z pełną świadomością skutków, w kontekście drogich wszystkim chrześcijanom świąt Bożego Narodzenia" - napisano w petycji na portalu citizengo.org. Do jej podpisania namawiał m.in. Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który nazwał film "bluźnierczym".

"Ten śmieć dotarł aż do Polski"

Film skrytykowali też m.in. brazylijscy oraz amerykańscy duchowni i politycy. Wśród nich znalazł się syn prezydenta Brazylii Eduardo Bolsonaro, który w jednym ze swoich wpisów na Twitterze zapewnił, że jest mu niezmiernie przykro, że "taki śmieć" dotarł aż do Polski. "Komicy nie reprezentują brazylijskiego społeczeństwa, a sprzeciw wobec tego filmu wyrażają różne środowiska" - zapewnił.

