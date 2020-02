Holandia zwróciła Etiopii koronę z XVIII wieku

Etiopczyk Sirak Asfaw emigrował do Holandii pod koniec lat 70. XX wieku. W 1998 roku mężczyzna przypadkowo znalazł koronę w bagażu gościa z Etiopii. Uznał, że została ona skradziona, ale nie chciał jej zwracać przedstawicielom reżimu rządzącemu wówczas Etiopią. Mężczyzna przechowywał ją przez ponad 20 lat w swoim mieszkaniu w Rotterdamie.

Asfaw zdecydował się na oddanie skarbu dopiero po dojściu do władzy Abiya Ahmeda Alego, obecnego premiera Etiopii i laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2019 roku. Asfaw poinformował o koronie Minister Handlu Zagranicznego i Rozwoju Współpracy Holandii Sigrid Kaag.

"Zadanie wykonane"

W czwartek w Addis Abebie doszło do oficjalnego przekazania korony. Premier Ahmed odebrał ją z rąk holenderskiej minister.

PM @AbiyAhmedAli met this morning with Dutch Minister for Foreign Trade & Dev’t Cooperation, Ms. Sigrid Kaag who came to Ethiopia to handover a ceremonial 18th century crown. The crown had been missing since 1993 and we rediscovered in Rotterdam, Netherlands in October 2019. 1/2 pic.twitter.com/gGUUfC9ybc