Stado świń tuż przy rondzie. Niecodzienny wypadek

Ciężarówka, która przewoziła trzodę chlewną wywróciła się na rondzie w Wierzbicy około godz. 8.30.

- Na miejscu jest powiatowy lekarz weterynarii. Na razie nie ma dostępu do świń. Są pewnie trochę ściśnięte i być może jakieś mają uraz. Strażacy podejmą próbę otwarcia drzwi ciężarówki i będą się starali przenieść zwierzęta do zastępczego pojazdu. Lekarz weterynarii sprawdzi, które są bardziej poszkodowane - mówił nad ranem mł. bryg. Karol Kierzkowski, oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak informuje "Gazeta Powiatowa" lekarz weterynarii początkowo podjął decyzję o zostawieniu zwierząt w zamkniętej ciężarówce do czasu przyjazdu zastępczej ciężarówki. Gmina Serock użyczyła jednak barierek do zabezpieczenia terenu. Stworzono zagrodę, do której stopniowo wpuszczane były świnie.

Ostatecznie ze 160 świń padło 35. Po kilku godzinach udało się podnieść ciężarówkę. Ruch udrożniono ok. godz. 14:15.

bas/ml/ PAP, polsatnews.pl