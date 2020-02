Bortniczuk: opozycja gra nieszczęściem ludzi chorych na nowotwór

- To przekroczenie granic demagogii, których wcześniej nie przekraczano - tak propozycję opozycji, by 1,95 mld złotych dla mediów publicznych przekazać na onkologię nazwał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk. Według niego część osób w trudnej sytuacji dała się nabrać mediom, które "z powagą relacjonują idiotyczne zagrywki opozycji".

Sejm w zeszłym tygodniu uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Nowela czeka teraz na decyzję prezydenta. Opozycja zarzuca rządzącym, że pieniądze te mogły w tym roku trafić m.in. na wsparcie pacjentów onkologicznych, zamiast zostać przekazane TVP i PR.



Agnieszka Gozdyra na antenie Polsat News pytała Bortniczuka, czy rządzący dali się złapać "w pułapkę opozycji".

- W pułapkę, dają się złapać publicyści, którzy traktują te idiotyzmy na poważnie - skomentował wiceminister.

"Część publicystów traktuje to poważnie"

- Niestety część ludzi znajdujących się w tej trudnej sytuacji dała się nabrać mediom, które z powagą relacjonują idiotyczne zagrywki opozycji. My dajemy na onkologię zdecydowanie więcej niz dawano kiedykolwiek w tym kraju - powiedział Bortniczuk.

W jego opinii Polska "doszusowuje" do liderów europejskich w walce z nowotworem, a opozycja w tym momencie zaproponowała "jakiś idiotyczny quiz".

- Zabierzemy 2 mld z tego i z tamtego i damy na onkologię? Grają nieszczęściem ludzi chorych na nowotwór, a część publicystów traktuje to poważnie - powiedział wiceminister.

"Jeżeli TVP nie jest mu potrzebna to zawetuje"

Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że blisko 2 mld złotych "można przeznaczyć na ratowanie ludzkiego życia", a nie na propagandę PiS.

- To jest test dla prezydenta: czy TVP jest mu potrzebna w kampanii wyborczej, czy nie? Jeżeli nie jest mu potrzebna to niech zawetuje tę ustawę. Jeżeli jest mu potrzebna i nie wygra kampanii wyborczej bez TVP to nie zawetuje tej ustawy. Sprawa jest prosta - powiedział poseł KO.

