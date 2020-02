Sprawa 10-letniego Ibrahima. Matka w 2018 r. zawarła umowę z ojcem dziecka

Matka dziecka zapewniała we wtorek w rozmowie z Polsat News, że nie wiedziała nic o apelacji. - To wszystko będą wyciągali moi adwokaci. W tej chwili tego wyroku z października 2018 r. nie jesteśmy w stanie ruszyć, bo on jest prawomocny. Ruszamy z dwiema nowymi procedurami - jedna będzie do sądu rodzinnego w Antwerpii, druga w tym samym czasie do prokuratury w Antwerpii, że życie mojego dziecka znajduje się w dużym niebezpieczeństwie z informacją, czego dopuścił się jego ojciec w Polsce - poinformowała.

Matka zawarła z ojcem umowę

W środę prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, poinformowała natomiast, że matka w maju zawarła z ojcem dziecka umowę regulującą tymczasowo kwestię pobytu dziecka. Miała ona obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia apelacji wniesionej przez Marokańczyka w kwietniu 2018 r. do wyroku sądu z 2017 r., w którym uznano, że oboje rodzice mają prawa do opieki nad dzieckiem, ale nie regulowała tego, gdzie i z kim dziecko ma mieszkać.

- Ojciec złożył wniosek w kwietniu 2018 r. o orzeczenie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej - powiedziała prokurator Wawryniuk.

Decyzja w zakresie tego wniosku zapadła w październiku 2018 r.

Sąd orzekł wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców. - Wskazał również, że miejsce pobytu, miejsce zameldowania dziecka jest przy ojcu. Uregulował również pozostałe kwestie związane z kontaktami z dzieckiem i pobytem - wyjaśniała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej.

"Oboje rodzice mają prawa do tego dziecka"

Prokurator wyjaśniała, że dokumenty jasno wskazują: - Nie możemy mówić, że ojciec mógł popełnić przestępstwo uprowadzenia dziecka. Wyrok ten (z października 2018 r.) wskazuje, że oboje rodzice mają prawa do tego dziecka.

Wawryniuk przyznała, że sposób w jaki ojciec zabrał dziecko "to jest inna kwestia".

W poniedziałek policja ogłosiła Child Alert, poszukiwała uprowadzonego 10-latka. Ibrahim miał zostać porwany w Gdyni przez obywatela Maroko. Jak podkreślała policja w komunikacie - mężczyzna mógł być niebezpieczny.

