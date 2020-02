Podwyżki na A2. Będzie elektroniczny system poboru opłat

Od 2 marca przejazd samochodem osobowym płatnymi odcinkami autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin będzie kosztował w sumie 66 zł; opłata za przejazd każdym z odcinków dla motocykli i pojazdów osobowych wzrośnie dla z 20 do 22 złotych. Zmianie ulegną stawki za przejazd wszystkich kategorii pojazdów. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostanie bez zmian.

Jak poinformował w środę Robert Stankiewicz ze spółki Autostrada Wielkopolska, nowy cennik "odzwierciedla realne koszty utrzymania autostrady, wynikające z realizacji niezbędnych inwestycji poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżnych, obsługi kredytów, a także z powodu mocno rosnącej inflacji".

Przedstawiciel spółki podał, że Autostrada Wielkopolska rozpoczęła dialog techniczny z Ministerstwem Infrastruktury, którego efektem ma być wprowadzenie elektronicznego systemu poboru opłat na bramkach przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych.

- Tego typu projekt wymaga dopełnienia czasochłonnych, ściśle określonych procedur oraz uzgodnień między wieloma stronami. Jego wprowadzenie możliwe jest jeszcze w tym roku, co znacznie ułatwi podróż wszystkim kierowcom - podał Stankiewicz. Jak dodał, docelowo videotolling miałby objąć odcinek od Świecka do Konina.

Program lojalnościowy i ułatwienia dla aut elektrycznych

W komunikacie prasowym spółka poinformowała, że w planach jest też m.in. uruchomienie programu lojalnościowego oraz wprowadzenie ułatwień dla aut elektrycznych.

- Ich użytkownicy nie będą obawiali się już dalekich podróży autostradą, bowiem większość miejsc obsługi podróżnych od Konina aż po Świecko zostanie wyposażonych w stacje ładowania aut elektrycznych - powiedział członek zarządu spółki Krzysztof Andrzejewski.

Największą inwestycją realizowaną obecnie przez AWSA jest rozbudowa obwodnicy Poznania, której koszt sięga 202 mln zł. Od końca grudnia ub. roku trasa na odcinku 16 km, pomiędzy węzłami Poznań Zachód - Poznań Krzesiny ma już przejezdne po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. W tym roku rozbudowane zostaną istniejące i dobudowane nowe ekrany akustyczne, wymienione będą bariery drogowe na węzłach autostradowych, a także zostanie dokończona wymiana oznakowania. W tym roku uruchomiony ma być też system zarządzania ruchem; o sytuacji na drodze będzie na bieżąco informowało dziesięć tablic zmiennej treści, zainstalowanych na odcinku od Gołusek do Nagradowic.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady A2 zostanie wprowadzona 2 marca o godz. 6.00. Przejazd pojazdów kategorii 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach i motocykle) każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem będzie kosztować 22 zł brutto (obecnie jest to 20 zł). 33 zł wyniesie opłata dla pojazdów kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) - obecnie jest to 31 zł.

Z 47 zł do 50 zł wzrośnie opłata dla pojazdów kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami). Z 73 zł do 77 zł wzrośnie opłata dla pojazdów kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami).Stawki opłat dla pojazdów kategorii 5 (pojazdy nienormatywne) wzrosną z 200 do 220 zł.

Poprzednia podwyżka opłat dla pojazdów ciężarowych wprowadzona została w styczniu 2019 roku. Podwyżka opłat dla kierowców aut osobowych nastąpiła rok wcześniej.

