Lekarze usuwali jej guza mózgu. Ona grała w tym czasie na skrzypcach [WIDEO]

U 56-letniej Dagmar Turner zdiagnozowano duży, wolno rosnący guz mózgu w 2013 r. Radioterapia nie przynosiła zamierzonych efektów. Złośliwy nowotwór rósł w prawym przednim płacie skrzypaczki, aż osiągnął rozmiar 8 na 4 cm.

ZOBACZ: Wszyscy myśleli, że to migrena. To nieoperacyjny guz mózgu

Obszar ten odpowiada m.in. za ruch lewej dłoni, co w przypadku wykonywanego przez nią zawodu było szczególnie istotne.

Usunięto 90 proc. powierzchni guza

Operacja w King's College Hospital w Londynie pod kierownictwem profesora Keyoumarsa Ashkana, zakończyła się sukcesem. Usunięto 90 procent powierzchni guza. Turner jest już w domu ze swoją rodziną.

- Myśl o utracie zdolności do grania była bolesna, ale jako muzyk profesor Ashkan rozumiał moje obawy - mówiła pacjentka. - On i zespół w King's zrobili wszystko, co w ich mocy, aby przeprowadzić operację, począwszy od mapowania mojego mózgu do zaplanowania pozycji, w której musiałam być operowana, aby grać - wyjaśniła.

- Dzięki nim mam nadzieję wkrótce wrócić do mojej orkiestry - dodała.

Mapowali zagrożone obszary mózgu

Lekarze przed rozpoczęciem operacji zbadali mózg Turner. Sprawdzili, które obszary charakteryzują się zwiększoną aktywnością podczas gry na skrzypcach. Doszli do wniosku, że konieczne będzie wybudzenie pacjentki, aby nie uszkodzić obszarów mózgu, które są dla niej szczególnie istotne.

ZOBACZ: Pacjentowi usunięto prawie kilogramowy guz mózgu. Operacja trwała 12 godzin



Za jej zgodą zespół anestezjologów i terapeutów przystąpił do skrupulatnego planowania zabiegu. Turner po operacji przyznała, że ​​pamięta chirurgów, którzy wręczali jej skrzypce i zachęcali do gry.

- Udało nam się usunąć ponad 90 procent guza, zachowując jednocześnie pełnię funkcji w lewej ręce - wyjaśnił kierownik zespołu.

King's College Hospital jest jednym z największych centrów leczenia nowotworów mózgu w Wielkiej Brytanii. Każdego roku wykonuje się tam około 400 operacji usunięcia guzów.

WIDEO - Buldożerami po porsche i lamborghini. Auta warte 5,5 mln dolarów zniszczone na oczach prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/prz/ Daily Mail