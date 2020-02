Nowe święto - Dzień Nauki Polskiej. Obchodzimy je po raz pierwszy

Dzień Nauki Polskiej ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką. Mimo święta państwowego - 19 lutego nie jest dniem wolnym od pracy.

Autorami ustawy, którą prezydent podpisał 3 lutego, jest grupa posłów PiS. Projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego.

Podkreślili, że "odkrycia polskich badaczy nieraz wywierały przemożny wpływ na bieg dziejów całej ludzkości". Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców wskazano, oprócz Mikołaja Kopernika, również Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha.

W środę o godzinie 16:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbędzie się Gala Nauki Polskiej - kulminacja obchodów Dnia Nauki Polskiej. Weźmie w niej udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Ponad 81 tys. badaczy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło aktualne dane dotyczące liczby naukowców w Polsce (2018 rok). Wynika z nich, że w Polsce pracuje 81,5 tys. badaczy. W 2016 roku było ich nieznacznie więcej, bo 88 tys.

Naukowcy ci zatrudnieni są na 132 uczelniach publicznych, 248 uczelniach niepublicznych, w 115 instytutach badawczych, 77 jednostkach naukowych PAN, 16 uczelniach kościelnych, 3 instytutach międzynarodowych i 54 innych jednostkach.

Najwięcej - 62 tys. badaczy - zatrudnionych jest na uczelniach publicznych. W instytutach badawczych pracuje 7,6 tys. takich osób. W jednostkach naukowych PAN jest to 5,4 tys. badaczy, a na uczelniach niepublicznych - 3,9 tys. Uczelnie kościelne zatrudniają 1,3 tys. badaczy.

10 tys. profesorów

Ile naukowców posiada w Polsce tytuł profesora? Około 10 tysięcy. Doktorów habilitowanych mamy około 21 tys., a samych doktorów ponad 54 tys.

Badaczami mogą już za kilka lat stać się obecni studenci. Ich w naszym kraju jest w sumie 1,2 mln. Oznacza to, że teraz studiuje niemal co trzydziesty Polak. 3/4 studentów (893 tys.) to studenci uczelni publicznych. Na niepublicznych studiuje 314 tys. osób, a na kościelnych - prawie 16 tys. osób.

"Wolelibyśmy wyższe nakłady na naukę"

Jeszcze przed podpisaniem ustawy przez przez Andrzeja Dudę, Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej, ale też doktor nauk matematycznych, zamieściła na Twitterze wpis odnoszący się do Dnia Nauki Polskiej.

"Jako naukowiec, chociaż obecnie na urlopie, stwierdzę, że wolelibyśmy wyższe nakłady na naukę niż nowe święto narodowe" - stwierdziła.

