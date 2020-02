Poważny wypadek podczas wyścigu. Kierowca w stanie ciężkim

Do wypadku doszło pod koniec zawodów, gdy Newman wysunął się na prowadzenie. Wówczas inny kierowca Ryan Blaney uderzył w tył jego pojazdu. Wtedy samochód lidera obrócił się do góry kołami i uderzył w bandę - poinformował amerykański "Business Insider".

Służby ratownicze szybko wyciągnęły kierowcę z wraku i zabrały go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale według zapewnień lekarzy, poprawia się.

Nagranie z chwili wypadku opublikowała amerykańska telewizja Fox.

