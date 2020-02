Deweloper musi rozebrać 20 pięter wieżowca. To niemal połowa budynku

Będący na ukończeniu wieżowiec 200 Amsterdam na nowojorskim Manhattanie zlokalizowany jest w pobliżu Lincoln Center i Central Parku. Nieruchomość oferuje 112 luksusowych apartamentów. Ich ceny, w zależności od metrażu, wahają się od 3 do 21 mln dolarów.

Po ukończeniu budynek miał mieć 55 piętra i 204 metry wysokości. Póki co, wybudowano 51 kondygnacji. Więcej może już nie powstać, a budynek może zostać "skrócony" o nawet 20 ukończonych już pięter.

Wszystko za sprawą wyroku nowojorskiego sądu, który orzekł, że dwaj deweloperzy stawiający wieżowiec, muszą rozebrać jego część z powodu złamania przepisów zagospodarowania przestrzennego.

Działka o 39 bokach

Chodzi o przepis precyzujący jakiej wysokości może być nowo powstający budynek. W myśl przepisów obowiązujących od 1916 roku, dopuszczalna wysokość budynku zależy od powierzchni działki na której stoi. Im większa działka, tym większa dopuszczalna wysokość nieruchomości.

Aby postawić wyższy budynek niż pozwala na to prawo, deweloperzy stworzyli bardzo nietypowy plan zagospodarowania przestrzennego i w sztuczny sposób połączyli sąsiadujące ze sobą działki. Doprowadziło to do kuriozalnej sytuacji, bo według planu, parcela na której stoi budynek, ma aż 39 boków. Dzięki temu zabiegowi inwestorzy mogli wybudować wyższy budynek.

Sędzia prowadzący sprawę stwierdził nawet, że zezwolenie na inwestycję w ogóle nie powinno być wydane i nakazał miastu cofnąć pozwolenie na budowę, a deweloperom usunąć wszystkie piętra, które przekraczają limit strefowy.

W orzeczeniu sądu nie podano, ile pięter należy usunąć. Amerykańskie media informują, że aby budynek był zgodny z przepisami należy "skrócić" go o nawet 20 pięter, czyli niemal połowę budowli. O dokładniej liczbie zdecyduje Departament Budynków w Nowym Jorku.

Wyrok nie jest prawomocny. Deweloperzy zapowiedzieli złożenie odwołania od wyroku, uzasadniając, że wcześniej inwestycja uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia.

