Child Alert został odwołany. Koniec poszukiwań 10-letniego Ibrahima

Służby belgijskie oficjalnie poinformowały, że życiu i zdrowiu Ibrahima nie zagraża niebezpieczeństwo. Chłopiec pozostaje w Belgii pod opieką ojca, a kolejne czynności może podejmować sąd. Child Alert został odwołany - poinformowała we wtorek polska policja.

Policjanci ogłosili Child Alert w poniedziałek o godz. 6:45. Zaginięcie 10-letniego chłopca zgłosiła jego rodzina, m.in. matka. O uprowadzenie dziecka podejrzewany był b. partner kobiety Azeddine Oudriss. Matka dziecka twierdziła, że mężczyzna jest pozbawiony praw do opieki.

WIDEO: zobacz całą rozmowę z matką Ibrahima

W poniedziałek wieczorem Polsat News podał, że "z informacji prokuratury w Antwerpii wynika, że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce".

ZOBACZ: Matka Ibrahima dla Polsat News: nie porwałam syna. Nie wiedziałam o drugim wyroku

Prokuratura Rejonowa w Gdyni, która prowadzi śledztwo ws. uprowadzenia chłopca będzie ustalać sytuację prawną dziecka.

Sąd przyznał matce opiekę nad dzieckiem

- Mamy wyrok sądu, który przedłożyła nam matka uprowadzonego dziecka - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Według tego dokumentu, belgijski sąd w lipcu 2017 r. przyznał opiekę rodzicielską nad dzieckiem Karolinie Delkiewicz.

ZOBACZ: Ibrahim miał zostać z ojcem, matka zachowała prawa rodzicielskie. Mamy drugi wyrok sądu w Belgii

- Nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających sytuację opisaną przez media w poniedziałek wieczorem. Będziemy musieli wszystko zweryfikować i ustalić sytuację prawną dziecka. Śledztwo w sprawie uprowadzenia i jego próby prowadzi prokuratura w Gdyni - dodała.

Matka Ibrahima dojechała we wtorek do Antwerpii, gdzie będzie wyjaśniać kwestie prawne związane z chłopcem.

"Nic nie widzieliśmy o rzekomym wyroku"

- Nic nie widzieliśmy o rzekomym wyroku z października 2018 r. - powiedziała babcia chłopca, pani Mirosława. - Skoro Azeddine miał taki wyrok, to czemu wiosną ubiegłego roku usiłował porwać syna, a teraz go porwał? Przecież mógł przyjechać z adwokatem czy policją i wyjaśnić sprawę. Tak nie zachowuje się ojciec kochający dziecko. Proszę pamiętać, że chłopiec po usiłowaniu porwania z ubiegłego roku jest pod opieką psychologa. Teraz będzie miał jeszcze większą traumę - powiedziała.

ZOBACZ: "Uruchomienie Child Alertu o 6:45 nie było przypadkowe". Policja ws. Ibrahima

Babcia chłopca podkreśliła, że w niedzielę kiedy doszło do uprowadzenia Marokańczyk po wsadzeniu chłopca do samochodu wyrzucił jego telefon, by nie udało się namierzyć dziecka. Matka znalazła aparat przy ul. Płk. Dąbka 193, około 2,5 kilometra od miejsca, skąd Ibrahim został uprowadzony.

- Jaki ojciec na oczach chłopca bije matkę i siłą wpycha dziecko do auta? - pytała kobieta. - Córka normalnie wyjechała z Belgii, kiedy przyjeżdżała do Polski. Kupiła bilety na samolot i przyleciała do Trójmiasta. Nie porywała dziecka - zaznaczyła.

Jej mąż dodał, że na policję zgłosił się też bezpośredni świadek uprowadzenia Ibrahima, który w poniedziałek złożył zeznania.

msl/ PAP, polsatnews.pl