Prokuratura w Belgii: to matka złamała prawo wywożąc Ibrahima do Polski

"Z informacji prokuratury w Antwerpii wynika, że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce" - poinformowała korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek.

Belgijska prokuratura dodała, że informacja o tym, że ojciec dziecka jest pozbawiony władzy rodzicielskiej "nie jest prawdziwa". Wyrok przyznający ojcu opiekę nad dzieckiem miał zapaść 15 października 2018 r.

Wcześniej z informacji przekazanych przez matkę dziecka wynikało, że to ojciec został pobawiony władzy rodzicielskiej w lipcu 2018 r. Wtedy też kobieta przeprowadziła się z Ibrahimem do Polski.

"Jestem gotowy wystąpić do belgijskiego ministra"

- W świetle przekazanych przez Polsat News informacji, jestem gotowy wystąpić do belgijskiego ministra sprawiedliwości o informację, co w tej sprawie działo się w tym kraju - powiedział na antenie Polsat News Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

- Kiedy rano dowiedzieliśmy się, że został uruchomiony Child Alert poleciłem natychmiast poleciłem sprawdzić wszystkie systemy resortu czy ta sprawa kiedykolwiek u nas była. Według informacji, które uzyskałem z dwóch departamentów, mamy niemal 100 proc. pewność, że nigdy się taką sprawą nie zajmowaliśmy, matka nigdy nie zwracała się do nas o pomoc - mówił Wójcik.

- Są pewne procedury, które obowiązują. Współpracujemy w tym zakresie z organem centralnym, ale po drodze też są sądy, to one decydują - zaznaczył Wójcik pytany, czy strona polska nie mogła sprawdzić sytuacji rodziców 10-latka przed uruchomieniem procedury Child Alert.



Jak podkreślił, "dziwi go stanowisko prokuratury belgijskiej". - Coś byśmy wiedzieli wcześniej być może o tym, że jakieś postępowanie zostało wszczęte w związku z tym, że dziecko miało nie opuszczać Belgii, a ją opuściło. Nie wiem, co jest prawdą - stwierdził wiceminister.

10-letni Ibrahim został uprowadzony w niedzielę około godz. 21 na ulicy Ledóchowskiego na gdyńskim Obłużu. Porywaczem jest jego ojciec, obywatel Maroka - Azeddine Oudriss.

- Z relacji matki wynika, że w niedzielę ok. godz. 21 doszło do zdarzenia, podczas którego biologiczny ojciec dziecka podszedł do matki, uderzył ją w głowę, siłą wciągnął dziecko do samochodu i odjechał - powiedział Polsat News komisarz Krzysztof Kuśmierczyk z KMP w Gdyni.

"Udało się skontaktować z synem"

Kom. Kuśmierczyk dodał, że policja posiada dane mężczyzny, który na stałe mieszka w Belgii. Po otrzymaniu zgłoszenia od 41-letniej matki dziecka policja zarządziła blokadę dróg i powiadomiła straż graniczną. - Niestety, mężczyzny nie udało się zatrzymać - mówił policjant.

Zaatakowaną kobietą zajęło się pogotowie ratunkowe. Założono jej cztery szwy.

W poniedziałek po południu, matce Ibrahima udało się skontaktować z synem. Według kobiety, chłopiec prawdopodobnie znajduje się poza granicami Polski.

Policja ostrzega, że mężczyzna może być niebezpieczny. Po porwaniu dziecka uruchomiono system Child Alert. Funkcjonariusze apelują o kontakt do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informację na temat miejsca pobytu dziecka, lub jego ojca.

