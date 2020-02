Pierwszy spot wyborczy prezydenta. "Dudabus wróci na swoje tory" [WIDEO]

- To jest wielkie dzieło. Budowanie Polski, która jest w stanie ochronić słabszych i nie musi bać się silnych - mówi prezydent Andrzej Duda w swoim pierwszym spocie wyborczym. Na filmie widać m.in. ujęcia ze spotkania Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem i b. gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem. Kampanię promuje hasło "Niech żyje Polska!".

Prezydent Duda oficjalnie rozpoczął swoją kampanię w sobotę, na konwencji w Warszawie. Fragmenty z jego przemówienia zostały wykorzystane w spocie wyborczym opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych. Tytuł filmu brzmi "Niech Żyje Polska!".

- Najważniejszym celem mojej prezydentury jest to, żeby podniósł się poziom życia Polaków - mówi Andrzej Duda. Prezydent dodaje, że "wielkim dziełem" jest budowanie Polski, "która jest w stanie ochronić słabszych i nie musi bać się silnych, że nikt nas nie napadnie, nie zabierze nam wolności".

"Niech żyje Polska"

- W Polsce jest wiele podziałów, ale wszyscy wstajemy i śpiewamy: "jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" - dodaje prezydent. Na filmie widać przebitki ze spotkań Dudy z wyborcami, a także z prezydentem USA oraz Arnoldem Schwarzeneggerem.

YouTube/Andrzej Duda Na filmie widać m.in. przebitki ze spotkania Andrzeja Dudy z Arnoldem Schwarzeneggerem

Duda dodaje, że dla niego osobiście ważne jest to, "żeby Polacy mogli się spotkać z prezydentem u siebie" - Żeby mieli to poczucie, że prezydent jest przy nich, blisko, tam gdzie mieszkają, tam gdzie żyją - słyszymy w spocie.

- Dalej ruszam w trasę. Tak, Dudabus z powrotem wróci na swoje tory. Wasze wsparcie jest mi niezbędne, bo jak doskonale wiecie nikt nie wygrywa wyborów sam. Ale co jest najważniejsze i to, co dla nas wszystkich powinno być najważniejsze: niech żyje Polska! - podsumowuje prezydent. Pod koniec spotu pojawia się logo "Duda 2020".

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Ewentualna druga tura zaplanowana jest na 24 maja. Do tej pory chęć udziału w wyborach oprócz głowy państwa zadeklarowali: Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i publicysta Szymon Hołownia.

bas/ml/ polsatnews.pl