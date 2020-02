"To musi być zweryfikowane". Ciarka o doniesieniach prokuratury w Belgii

- Bierzemy pod uwagę różne wersje, zarówno te, że dziecko jest w kraju jak i poza jego granicami - mówił w programie "Punkt Widzenia" rzecznik KGP Mariusz Ciarka. Pytany o doniesienia Polsat News z belgijskiej prokuratury mówiące, że "to matka złamała prawo wywożąc Ibrahima do Polski" Ciarka powiedział, że "takie informacje muszą być zweryfikowane".

- Z ustaleń wynika, że dziecko jest całe i zdrowe, nie doszło do jakiejkolwiek ingerencji - mówił insp. Ciarka pytany o najnowsze wiadomości w sprawie uprowadzonego 10-letniego Ibrahima.

ZOBACZ: Prokuratura w Belgii: to matka złamała prawo wywożąc Ibrahima do Polski

- Zainteresowanie sprawą jest bardzo duże. Sama procedura to nie są kompleksowe poszukiwania. One rozpoczęły się zaraz po zgłoszeniu, kiedy do naszych systemów wprowadzono dane dot. zaginięcia chłopca. Wtedy wszystkie jednostki w kraju i za granicą wiedziały, że doszło do uprowadzenia rodzicielskiego - mówił rzecznik KGP.

Wideo: Ciarka zwrócił uwagę, że takich uprowadzeń mamy rocznie w Polsce kilkaset

"Relacje pomiędzy rodzicami nie były kluczowe"

- Takie informacje musza być zweryfikowane. Relacje pomiędzy rodzicami nie były kluczowe w przypadku uruchomienia samej procedury poszukiwań, a następnie Child Alert - powiedział pytany o doniesienia Polsat News.

ZOBACZ: "Do uruchomienia procedury skłoniło nas agresywne zachowanie porywacza". Policja o porwaniu Ibrahima

"Z informacji prokuratury w Antwerpii wynika że to matka Ibrahima złamała prawo wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce" - poinformowała korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek.

Kilkaset uprowadzeń rocznie

Ciarka zwrócił uwagę, że takich uprowadzeń mamy rocznie w Polsce kilkaset. - Dwoje dorosłych rodziców nie może się dogadać, a cierpi dziecko - dodał.

ZOBACZ: "Pomóż mi, pomóż". Matka Ibrahima o momencie uprowadzenia chłopca

Przyznał, że za uruchomieniem procedury przemawiały względy bezpieczeństwa dziecka. - Po przyjęciu zgłoszenia o godz. 21 nastąpiła weryfikacja informacji czy mamy do czynienia z prawdziwym zgłoszeniem. Stwierdzono, że mogło dojść do uprowadzenia rodzicielskiego, gdzie może być zagrożone życie chłopca. Takie podejrzenia były m.in. dlatego, że ojciec użył przemocy - wyjaśnił gość "Punktu Widzenia".

- Bierzemy pod uwagę różne wersje, że dziecko jest w kraju albo za granicą - mówił Ciarka.

WIDEO - Matka rozmawiała z porwanym 10-latkiem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News