Suski twierdził, że nie głosowałby już na prezydenta Dudę. Co mówi teraz?

- Gdyby wybory prezydenckie odbywały się dzisiaj i był inny kandydat prawej strony (na prezydenta - red.), to głosowałbym na innego kandydata - mówił w kwietniu 2018 roku ówczesny szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski (PiS). W sobotę reporter Polsat News zapytał Suskiego, czy zmienił zdanie w tej kwestii. - Z wielką sympatią będę głosował na Andrzeja Dudę - odpowiedział.

W sobotę odbyła się pierwsza konwencja Andrzeja Dudy przed wyborami prezydenckimi. Po jej zakończeniu reporter Polsat News Rafał Miżejewski poprosił polityka PiS Marka Suskiego o ocenę sobotniego wydarzenia.

- Bardzo dobra konwencja, w najlepszym amerykańskim stylu, odwołująca się do najważniejszych spraw w Polsce. Dużo pozytywnej energii, podsumowanie tych ostatnich pięciu lat prezydentury i wspaniałe przemówienie pana prezydenta, mówiące o przyszłości Polski i proszące Polaków o wsparcie i kolejną kandydaturę - mówił Suski.

ZOBACZ: Biejat do Ruseckiej: Jeśli chcecie odwoływać za bezczynność, to odwołajcie również posła Suskiego

Zapytany, czy Andrzej Duda ma szansę na wyborczy triumf już w pierwszej turze, polityk PiS odpowiedział: "To wszystko w rękach Polaków i tego, czy pójdą na wybory i będą głosować".

"Człowiek może zmienić zdanie"

Prezydent Andrzej Duda 30 marca 2018 roku ogłosił, że zawetował tzw. ustawę degradacyjną. Ustawa pozbawiała stopni wojskowych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i dawała możliwość pozbawiania takich stopni osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą "sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu".

Marek Suski pytany wówczas w radiu RMF FM, czy nie będzie już głosował na Andrzeja Dudę odpowiedział, że "nie wiadomo, człowiek ma to do siebie, że może zmienić zdanie". - Natomiast gdyby dziś były wybory i byłby inny kandydat prawej strony, to bym głosował na innego kandydata - dodał Suski.

WIDEO: Marek Suski po konwencji wyborczej Andrzeja Dudy.

- To było parę lat temu - powiedział w sobocie reporterowi Polsat News. - Dzisiaj, oceniając całą prezydenturę mogę powiedzieć, że możemy być dumni z Andrzeja Dudy. Ja będę głosował na Andrzeja Dudę z wielką sympatią i wiarą w to, że będzie dalej polskie sprawy prowadził tak, jak do tej pory - podkreślił.

zdr/ Polsat News